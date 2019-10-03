Ни света, ни связи: В неподконтрольном Енакиево случилось ЧП

В неподконтрольном украинской власти Енакиеве (Донецкая обл.) произошло чрезвычайное происшествие (ЧП), причина которого в том, что на Енакиевском металлургическом заводе (ЕМЗ) произошел пожар. Об этом сегодня, 3 октября, сообщают пользователи соцсетей.

В городе не работает мобильная связь и в ряде районов нет электричества. «Что случилось на заводе?», – спрашивают в группах соцсетей местные жители.

Версии произошедшего выглядят так:

Олег: «Печь доменная горит? Третья вроде»;

Алексей: «Конвектор взорвался?»;

Оливер: «Горит какая-то подстанция»

Таже пишут, что «сработала защита на ЛЭП 110 кВ Харцызск-Енакиево – это точно. Остальное лишь сплетни».

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