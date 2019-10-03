Путин о Зеленском: Он может «утвердится как мужественный и честный политик»

Президент РФ Владимир Путин считает, что глава Украина Владимир Зеленский может довести до конца выполнение Минских договоренностей, если пойдет на компромиссы и будет договариваться. Об этом Путин сказал сегодня, 3 октября, в Сочи, где прошло пленарное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай», – сообщает российское РИА «Новости».

«Я не знаю, насколько сильны на сегодняшний день те, кто против урегулирования, особенно на основе Минских договоренностей. Запрос общества на урегулирование очевидный. Я думаю, что, прежде всего, на основе этого запроса господин Зеленский и выиграл выборы … И если у него хватит политического мужества, сил довести это до конца, я думаю, что он утвердится как честный политик, мужественный, способный добиваться принятых решений … Он должен искать какие-то компромиссы, должен договариваться со всеми членами общества, со всем народом, каких бы взглядов они не придерживались», – заявил Путин.

Напомним, что президент Украины обратился к украинцам по поводу согласования в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) «формулы Штайнмайера».

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