В Мариуполе повысят тарифы на воду: Когда и на сколько (Видео)

В Мариуполе (Донецкая обл.) анонсировали увеличение тарифа на воду. Сегодня, 3 октября, коммунальщики провели общественные слушания и рассказали, чем обусловлено такое решение. А также, когда платить по новым ценам и сколько.

Повысить стоимость воды в Мариуполе рекомендует национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг. В горводоканале подорожание поддерживают. По словам сотрудников, с начала года водоканал понес убытки более чем 60 млн грн.

«Плановые тарифы по водоснабжению и водоотведению увеличатся на 1,8%. И составят 22,59 грн с НДС. В том числе 16,01 грн по водоснабжению и 6,59 грн по водоотведению», – пояснил заместитель начальника управления горводоканала Мариуполя Юрий Кафтаний.

Однако, мариупольцы возмущены и не согласны платить за некачественные услуги.

«Аварийная служба не выезжает. Почему водоканал не делает осмотров – это то, что предусмотрено законодательством. Нам водоканал начинает объяснять о том, что эти расходы у нас в тариф не вложены», – говорит одна из жительниц Мариуполя.

«Вы предлагаете тарифы на питьевую воду, а подаете техническую. Ею даже руки страшно помыть», – возмущается другая горожанка.

В планах водоканала приобрести оборудование для аварийных работ, повысить зарплату работникам и увеличить объемы закупки воды. Обещают, что уже через 3 года вода в кранах мариупольцев станет качественной.

«Европейские банки подтвердил нам кредиты на строительство и проектирование очистных станций. Если раньше мы покупали воду напрямую из Северского Донца, то сегодня мы вынуждены смешивать ее с той водой, которая есть в нашем Старокрымском водохранилище», – комментирует директор горводоканала Владимир Антоненко.

Платить по новой цене горожанам придется после очередного заседания национальной комиссии. Там утверждают, что примут решение, учитывая все замечания мариупольцев.

Источник: ТК «Сигма»

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