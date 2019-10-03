«Формула Штайнмайера»: В НАТО прокомментировали одобрение

Северо-Атлантический Альянс принимает к сведению подтверждение в Трехсторонней контактной группе текста «формулы Штайнмайера». Этот шаг мог бы способствовать полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами. Об этом говорится в ответе официального представителя НАТО на информационный запрос «УНН».

«Мы принимаем к сведению подтверждение в Контактной группе текста "формулы Штайнмайера". Этот шаг мог бы способствовать полному выполнению минских соглашений всеми сторонами. НАТО продолжает поддерживать усилия "Нормандского формата", Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ», – говорится в ответе на запрос.

Официальный представитель также отметил, что страны НАТО твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

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