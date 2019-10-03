В Украине мелкие монеты вышли из обращения: Как быть с мелочью в Мариуполе (Видео)

В Украине с октября одна, две и пять копеек вышли из обращения. В Мариуполе (Донецкая обл.) в некоторых заведениях мелочь уже не принимают, а в некоторых – без проблем.

Так, в одном из кафе бариста Анастасия Кутепова отказалась принимать оплату половину стоимости за кофе мелкими монетами. «Монеты номиналом меньше, чем 50 копеек, мне еще не давали. 5 копеек, одну копейку, две копейки больше нет, они вышли из оборота», – сказала она.

В коммунальной аптеке к клиентам с кучей монет отнеслись приветливее. Цены здесь не меняют ни на копейку. Например, подгузник стоит 4 грн 18 коп. Если покупатель требует оставшиеся 2 копейки: фармацевты возвращают. Здесь принимают копейки номиналами – 1, 2 и 5. В аптечном пункте заверили, что монеты принимают, потому что нашли выход. «Обмениваем в банке, как обычно это делается с мелочью и купюрами. Цены у нас остались такими, как были. И ценообразование пока не поменялось, поэтому пока берем», – сказал директор аптеки Алексей Гранковский.

А вот в продовольственном магазине покупателей заранее предупредили, что с мелочью к ним нельзя. Сдачу тоже дают минимум 10-копеечными монетами. Я беру с человека меньше, то есть я получается эти пять копеек не должна. Например, у меня весовой товар. Или я могу отложить вес, или могу доложить, чтобы вышли мы на какую-то круглую сумму. Вот и все. Пока без конфликтов», – рассказала продавец Лидия Рубашнева.

Чеканить мелкие монеты перестали еще с 2018 года. Но копейки можно обменять на гривны в любом банке. «До 30 сентября 2020 года. Вторые два года можно совершить обмен непосредственно в Национальном банке Украины, либо три уполномоченных банках. Обмен производится, должно быть кратно 10. По копейке 10 или 20 это меняется», – сообщил руководитель отделения банка Максим Чистюхин.

Постепенно из кошельков украинцев будет исчезать и монета в 25 копеек. А железные гривны, наоборот, будут вводить в оборот.

Источник: ТК «Донбасс»

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