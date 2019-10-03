Через КПВВ Донбасса пытались провезти товары на свыше 100 тыс. грн

На контрольных пунктах въезда выезда (КПВВ) Донецкой и Луганской областей за прошедшие сутки, 2 октября, пограничники пресекли 4 попытки незаконной перевозки товаров через линию разграничения на сумму почти 112 тыс. грн. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Пограничники Краматорского, Донецкого и Лисичанского отрядов совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы из состава Объединенных сил на КПВВ "Марьинка", "Гнутово" и "Станица Луганская" помешали четырем попыткам перемещения товаров с нарушением установленных правил», – говорится в сообщении.

В частности, через линию разграничения пытались провезти очки, обувь, смартфоны и табачные изделия стоимостью почти 112 тыс. грн. Товары были переданы представителям ГФС для дальнейшего процессуального оформления.

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