В Украине все школы перейдут на украинский язык обучения с сентября 2020 года, – министр

В Украине с сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на государственный язык обучения. Об этом рассказала Министр образования Украины Анна Новосад, в эфире телеканала «Прямой».

«Русскоязычные школы (в Украине, – ред.) еще есть, однако с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения. Школы языков меньшинств, принадлежащих к языкам Европейского Союза – с сентября 2023 года. Собственно, и тех, и тех мы к этому переходу подготовим. Однако в этих школах, которые в основном будут учиться на украинском языке, все равно будет сохраняться возможность изучать свой предмет – родной язык – на родном языке», – пояснила Новосад.

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