От закусок до ночлега: Как жители Березового зарабатывают возле КПВВ

Жительница небольшого населенного пункта Березовое (Донецкая обл.), находящегося вблизи контрольного пункта въезда-выезда «Новотроицкое», Наталья готовит для людей, которые ожидают на пересечение линии соприкосновения или уже провели в очереди много часов, очень нужные при часто изнурительной поездке еду и напитки. Об этом сегодня, 3 октября, рассказали в пресс-службе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«Самый обычный лоток – несколько досок, покрытых аквамариновой скатертью с белыми цветами, на котором покупателей ждут сосиски, колбаса, мед, фрукты и чашки теплого кофе. Хоть и простой с виду, но лоток Натальи крайне важен для тысяч людей, следующих через Березовое», – говорится в сообщении.

Так, ее небольшое дело позволяет обеспечивать немолодых родителей, трех детей и двух племянников в ощутимо пострадавшем от конфликта населенном пункте, который попал под перекрестный огонь. «Но она не одна такая. 42-летняя женщина – одна из многих женщин-предпринимателей в этом районе, которые с учетом конфликта продолжительностью более 5 лет и, особенно, вызванного им экономического хаоса, нашли нишу и попытались удовлетворить потребность во всем необходимом: от закусок и до ночлега», – рассказали в Миссии.

«Мы получили немало помощи, однако, в конце концов, люди этой громады самостоятельно становятся на ноги. Стойкость перед лицом трудностей не является чем-то новым для местных жителей», – сказала наблюдателю СММ Наталья.

Наталья описывает некоторые трудности, с которыми приходится сталкиваться ей и местной громаде. Она рассказала о том, что из-за конфликта закрылась местная свиноферма, в результате чего она потеряла работу. «Планируется закрыть местный детский сад и пункт первой медицинской помощи, а ближайшая больница находится в 30 километрах. Это трудно», – говорит она.

Как рассказали в Миссии, а на улице, в подтверждении ее слов о сложности ситуации, выстроились десяток автобусов и микроавтобусов для перевозки пассажиров. Еще тысячи людей, среди которых множество стариков, идут пешком. Люди несут полиэтиленовые пакеты и катят сумки мимо красно-белых знаков, предупреждающих о наличии мин и неразорвавшихся боеприпасов. «Реальная опасность угрожает тысячам людей, которые ежедневно проходят через пункты пропуска вдоль плотно заминированной линии соприкосновения, где, например, в феврале в соседней Еленовке погибли двое, а еще один был ранен, когда их автомобиль наехал, предположительно, на противотанковую мину. Тем 200-300 людям, которые останавливаются у ее лотка в течение дня, Наталья предлагает нечто бесценное, больше чем просто продукты на ее самодельном прилавке», – добавили в Миссии.

Если же покупатель спрашивает, когда закончится конфликт, у нее уже есть готовый ответ. «Скоро… Он должен завершиться скоро», – отвечает Наталья.

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