Ситуация на Донбассе и поддержка ветеранов: Стало известно, зачем глава бюро Госдепа прибыла в Украину

В Украину прибыла глава Бюро Госдепартамента США по вопросам конфликтов и стабилизации ситуаций Дениз Натали. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает посольство США в Украине в Facebook.

«Мы рады приветствовать в Киеве руководительницу Бюро Госдепартамента по вопросам конфликтов и стабилизации ситуаций Дениз Натали, которая прибыла, чтобы пообщаться с украинскими и международными партнерами по конфликту на Донбассе и поддержки ветеранов», – говорится в сообщении.

Дениз Натали начала свой визит в Киев, посетив Майдан и отдав дань уважения памяти Героев Небесной Сотни, пожертвовавших своими жизнями в поддержку евроатлантического пути Украины.

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