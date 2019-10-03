Вдохновить на выбор профессии: Известный артист посетил детей в Алексеево-Дружковке (Видео)

Выпускники интернатных учреждений сталкиваются с такими трудностями, как недостаток уверенности и страх перед самостоятельной жизнью. Определиться с будущей профессией им помогают те, кто уже достиг успеха. Мотивационные встречи со звездами телевидения для таких детей – это уникальная возможность узнать больше и проявить собственную суперсилу.

Так, в Алексеево-Дружковке (Донецкая обл.) в санаторной школе-интернате поощряют детей развивать таланты. Ученица Анна-Мария Колесник танцует почти 10 лет. Считает, что самое любимое хобби закалило ее характер. «Я очень выносливая, терпеливая, сильная духом, стараюсь идти к своей мечте», – поделилась она.

Вскоре девушка станет выпускницей. С профессиональными предпочтениями определилась еще в детстве – планирует поступать в медицинский университет. А вот ее подружка Елена Шурипа еще размышляет и придирчиво выбирает. «Нужно выбирать работу ту, которая будет тебе по душе, на которую будет приятно идти и с тем настроением, с которым пошел, будешь возвращаться», – считает она.

Рассказать о многообразии профессий и вдохновить детей на правильный выбор приехал известный артист Олег Маслюк – звезда комедийного жанра. Этой осенью он присоединился к команде амбассадоров Фонда Рината Ахметова, чтобы собственным примером мотивировать детей на достижения. «После школы, например, это моя история, очень многие не знают, кем хотят быть. И эти встречи помогают как-то определиться, потому что иногда люди руководствуются тем, что сейчас модно, а наша задача донести, что надо выбирать то, что им действительно нравится и где они могут достичь среди равных успеха», – рассказал Олег Маслюк.

Это уже третья волна детских встреч со звездами телевидения. Проект Фонда Рината Ахметова «Твоя суперсила» стартовал в прошлом году. Результаты впечатляют. «Я выпускница и мне очень трудно определиться с моим будущим выбором, с моей будущей профессией. И, конечно не хватало такого, чтоб кто-то помог разобраться. Благодаря этой встрече, мастер-классу, я поняла и просто поверила в себя», – сказала ученица санаторной школы-интерната Алексеево-Дружковки Юлия Шеремет.

После встречи со звездой состоялось общение с психологом Фонда. Профессиональное тестирование позволило каждому из выпускников узнать больше о своих сильных сторонах.

За время существования проекта в интернатах Донецкой области произошло уже 30 мотивационных встреч, на которых побывало более 800 детей.

Источник: ТК «Донбасс»

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