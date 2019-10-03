Дипломаты США в Украине призвали Россию вывести войска с территории Украины

Посольство США в Украине призвало Российскую Федерацию вывести войска с территории Украины, проявив политическую волю. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает посольство США в Украине в Facebook.

«Мы приветствуем прогресс в направлении достижения мира на востоке Украины и призываем к восстановлению контроля Украины над ее международным рубежом. Свободные и честные выборы требуют вывода возглавляемых Россией сил и незаконных вооруженных формирований с территории Украины, а также безопасной среды. Чтобы это произошло, Россия должна проявить политическую волю», – говорится в сообщении.

Напомним, что в Украину прибыла глава Бюро Госдепартамента США по вопросам конфликтов и стабилизации ситуаций Дениз Натали.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!