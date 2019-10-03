Пристайко пообещал на следующую неделю «еще более масштабный обмен»

На следующей неделе планируется новый масштабный обмен удерживаемыми между Украиной и Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко сегодня вечером, 3 октября, на одном из телеканалов, пишет «Радио свобода».

«В ближайшее время, я надеюсь, буквально на следующей неделе, мы планируем еще более масштабный обмен», – сказал Пристайко.

Он добавил, что усилия президента Владимира Зеленского «приносят плоды».

Других деталей по обмену Пристайко не указал.

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