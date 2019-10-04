В «ДНР» заявили о ранении мирного жителя в Старомихайловке

В неподконтрольном украинской власти поселке Старомихайловка (под Донецком, Донецкая обл.) в ходе обстрела получил ранение мирный житель. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Как утверждают в «ДНР», 3 октября в 17:35 во время обстрела поселка с применением станкового противотанкового гранатомета осколочные ранения рук получил мирный житель 1982 года рождения. Инцидент произошел по ул. Гагарина.

Пострадавший доставлен в городскую больницу №24 в Донецке, где ему оказана необходимая медицинская помощь.

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