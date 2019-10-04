Референдум о Донбассе поставит под угрозу переговоры о мире, – нардеп

Проведение всеукраинского референдума о Донбассе поставит под угрозу мирные переговоры. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, нардеп от фракции «Слуга народа» Богдан Яременко.

«Когда мы договоримся с РФ, если мы договоримся с РФ, а президент Украины сказал какие его "красные линии", наверное, проводить референдум – это ставить под угрозу мир, ставить под угрозу возможность договориться. Поэтому нужно быть осторожными с тем, что мы сейчас обещаем», – сказал он.

«Открытость должна быть, общество должно понимать, что происходит – это абсолютная норма, а в этом – так тем более, но обещать то, что может быть даже опасно, я бы не торопился», – заявил Яременко.

Нардеп также уверяет, что особый статус Донбассу будет предоставлен в рамках реформы децентрализации Украины, а работать над таким законопроектом начнут только после переговоров в Нормандском формате.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТСН»

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