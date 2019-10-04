В «ЛНР» рассказали о пострадавших от взрыва гранаты детях

Пятеро детей в возрасте от 7 до 13 лет, пострадавшие в результате взрыва гранаты недалеко от жилых домов вблизи неподконтрольного украинским властям села Красная Заря (после переименования – Черногоровка, Перевальский р-н, Луганская обл.), находятся на лечении, одну девочку планируют отправить в Москву (РФ). Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Как сообщают в «ЛНР», дети проходят лечение в Луганской «республиканской» детской клинической больнице, в отделении гнойной хирургии. Как сообщают врачи, «ранения у четверых детей легкие, у них нет никаких важных повреждений, которые изменили бы их жизнь навсегда в плане инвалидизации».

У одной из пострадавших, 8-летней девочки – тяжелое проникающее осколочное ранение глаза, и ее планируют отправить на операцию в Москву. Врачи надеются, что зрение после операции к девочке вернется.

Как сообщается, вывезти ребенка на операцию помогут представители международной общественной организации «Справедливая помощь», основанной Елизаветой Глинкой.

Напомним, 28 сентября, пятеро детей в возрасте от 7 до 13 лет, гуляя возле лесного массива недалеко от жилых домов обнаружили тайник с боеприпасами. Играя, дети случайно взорвали одну из найденных гранат, в результате чего все пятеро получили ранения различной степени тяжести.

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