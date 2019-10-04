Сел на дверцу духовки: В «ЛНР» в больницу доставили ребенка в тяжелом состоянии

В неподконтрольном украинским властям Алчевске (Луганская обл.) 2-летний ребенок получил термический ожог. Об этом сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», 2 октября в реанимационное отделение Алчевской центральной городской больницы бригадой «скорой помощи» в тяжелом состоянии был доставлен мальчик (2,4 года) с диагнозом «термический ожог ягодиц и бедер 1-3 степени 5-6% поверхности тела». 3 октября утром ребенок переведен в детскую больницу.

«Со слов алчевских медиков, ребенок сел на открытую дверцу духового шкафа газовой плиты, которая на тот момент была включена», – сообщает пресс-служба «МЧС».

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