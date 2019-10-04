В Макеевке произошли две аварии, – соцсети

В неподконтрольной украинским властям Макеевке произошло 2 ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Одна авария произошла днем 3 октября на пр. 250-летия Донбасса: столкнулись два легковых автомобиля, которые ехали в попутном направлении.
Еще одна авария произошла в районе остановки «Гараж»: легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом «Газель».
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