В Макеевке произошли две аварии, – соцсети

В неподконтрольной украинским властям Макеевке произошло 2 ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Одна авария произошла днем 3 октября на пр. 250-летия Донбасса: столкнулись два легковых автомобиля, которые ехали в попутном направлении.

Еще одна авария произошла в районе остановки «Гараж»: легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом «Газель».

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