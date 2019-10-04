«Формула Штайнмайера» существует: Пристайко пояснил планы по Донбассу

«Формула Штайнмайера» существует и была прописана в письмах двух министров иностранных дел Германии и Франции в 2015 году. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Чтобы, наконец, показать украинцам, что такое "формула Штайнмайера" – вот эти письма на трех страницах [немецкого] министра [иностранных дел] Штайнмайера и французского министра [иностранных] Фабиоса и есть "формула Штайнмайера". Что бы кто ни говорил, она существует в природе, она реальная, и она датирована 28 ноября 2015 года», – сказал он.

«Это не последний документ, это не документ двух дней, это не документ Зеленского. Этот документ был предложен нам в 2015 году. То, что власть не коммуницировала с обществом, что такое предложение есть, или что такая формула существует, мы оставим это. Я согласен с теми, кто говорит: "Давайте не будем вспоминать предшественников, а будем начинать работать сейчас"», – заявил Пристайко.

По его словам, «формула Штайнмайера» – это всего лишь часть процесса по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, начатого президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Время от времени мы шутим о том, что это план Зеленского. План Зеленского в общих чертах: это попытки дотянуться до народа, который остался за линией соприкосновения, восстановить мосты, связь с людьми, прекратить стрелять, развести войска, начать выплачивать в полном объеме пенсии, вернуть наших заложников, которые находятся за решеткой и в ОРДЛО*, и в России, и в оккупированном Крыму. Эти все шаги понемногу осуществляются», – пояснил глава МИД Украины.

Пристайко также анонсировал, что на следующей неделе планируется новый масштабный обмен удерживаемыми между Украиной и Россией.

Напомним, 1 октября украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера».

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТСН»

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