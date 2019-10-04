Запасы на зиму: Что выгодно купить именно сейчас, а с какими продуктами лучше повременить

Сезон заготовки запасов на зиму подходит к концу, но рачительные хозяева еще могут сэкономить, закупив кое-что впрок. О том, в какие «долгоиграющие» продукты можно вложить деньги, пишет «Сегодня».

Эксперты напоминают, что сезон заготовки помидоров закончился в середине сентября, сейчас они уже дорогие, 20-25 грн/кг – вдвое больше, чем было на оптовых рынках две недели назад. Но тем горожанам, у кого есть погреб или неотапливаемый подвал, стоить закупить впрок свеклу, морковь, лук. Покупать их надо, исходя из расчета 20-30 кг на едока, то есть для семьи из четырех человек это 80-120 кг каждого продукта, которых должно хватить до мая. По оценкам экспертов агрорынка, сейчас на свеклу, морковь, лук оптимальная цена – 5,5-6 грн/кг и 6-6,5 грн/кг, речь идет об оптовых ценах на агрорынках: от одного мешка весом 20-22 кг. Мешок лука можно купить за 5,5-6,5 грн/ кг. В рознице все это дороже на 3-5 грн/кг.

«До зимы ждем роста цен на борщнабор на 15% и более. А вот картофель покупать впрок вряд ли стоит, цены высокие, от 15 грн/кг, и не факт, что за счет импорта "бульбы" рынок в октябре – ноябре не обвалится на треть», – прогнозирует директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Несложные расчеты показывают, что экономия при закупках моркови, свеклы и лука составит для семьи из четырех человек 250-300 грн за сезон. С Дорошенко не согласен глава Союза украинского селянства Иван Томич: по его словам, картофель будет весной вдвое дороже, так как селяне массово отказываются от его выращивания из-за низких закупочных цен, поэтому стоит ожидать дефицита продукта.

Те, у кого нет погребов, могут сэкономить, запасшись сейчас бакалеей.

«Гречка подорожает, так как ее засеяли на 60% меньше, чем год назад. Поэтому ожидаем роста цен на гречку до 28-32 грн/кг (сейчас 20-22 грн/кг). Также возможен рост цен на сахар, который дешевел несколько лет, что привело к сокращению посевных площадей в этом году на 25%», – разъяснил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Дорошенко добавил, что из-за высоких цен на картофель многие перейдут на дешевые крупы – перловку, горох, манку. Поэтому они подорожают на 15-20%, или 1,5-2 грн/кг. На столько же вырастут цены на макаронные изделия. Зато цены на «олию» останутся стабильными, поэтому запасаться ею не надо. В итоге при закупках бакалеи на семью из расчета по кило каждого продукта на едока на месяц (гречка, горох, перловка, макароны) экономия составит около 100 грн.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!