Житель Донецка показал старые паровозы в районе ж/д вокзала (Видео)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», показал район железнодорожного вокзала со стороны улицы Артемовской.

«Виконста» показал старые тепловозы, паровозы, вагоны в музее, который расположен у ж/д станции. Сейчас музей не работает, но желающих пускают поближе рассмотреть подвижной состав минувших лет. «Представьте, какая мощь! Как раньше было все сделано. Ну а сейчас, к большому сожалению, у нас не курсируют поезда. Раньше с этого ж/д вокзала отправлялись поезда на территорию РФ, на всю территорию Украины», – сообщил он.

Житель Донецка отметил, что перроны пусты, а также напомнил, что с железнодорожной станции сейчас можно уехать в Еленовку. После этого дончанин показал пригородный вокзал. «Зал ожидания, такие светло-голубые красивые кожаные стулья. Не знаю, наверное, сейчас закрыт – потому что стояли ограничения», – сообщил житель Донецка.

Показал он и разбитые фасады. «Понятно, что стекла эти никто не будет восстанавливать, цена у них космическая», – сказал он.

«Виконста» прошел возле ж/д вокзала со стороны ул. Артемовской, где находится автостанция. Также он показал магазин «с разными вкусняхами» под названием «Магазин экспресс» рядом с вокзалом. «Обычный среднестатистический магазин», – отметил дончанин.

Затем мужчина прошел по подземному переходу. «Когда-то выходило отсюда большое количество людей. Я помню, здесь, когда ездил на поезде, просто катастрофическое количество людей. А сейчас движение есть, но слабое», – прокомментировал дончанин.

«Виконста» вышел на 3-ю платформу – к 4-му и 5-му пути. «Вообще, изначально 4-й 5-й, 6-й, 7-й пути были для пригородных поездов. Электричка когда открывается – здесь высокая посадка. То есть, все поезда, которые приходили, "Интерсити", Киев, Харьков, они приезжали на 1-й, 2-й путь, очень редко на 4-й», – объяснил он.

Снова спустившись в подземный переход, мужчина прошел к выходу в центр города. На центральной привокзальной площади нет автомобилей. «Раньше здесь невозможно было припарковаться, ну а сейчас здесь въезд закрыли, соответственно, машин также не будет», – вспомнил «Виконста».

С «городской» стороны вокзала, отметил дончанин, людей «немножко побольше». Есть небольшой стихийный рынок, где продают мед, овощи, фрукты, ягоды. «Рынок тут в субботу работает», – сообщил дончанин.

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