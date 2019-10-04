Дырку от бублика, а не федерацию: У Зеленского назвали «красные линии» по Донбассу

Новая власть планомерно движется к урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе и возвращению неподконтрольных Украине территорий, но без сдачи национальных интересов. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, нардеп от фракции «Слуга народа» Богдан Яременко.

«Мы огласили свой курс публично – мы идем к миру, мы хотим мира, но мы также вынуждены огласить и свои "красные линии", которые хороший переговорщик, возможно, не оглашает», – сказал он.

«Есть такой народ – курды, недалеко от нас живет. Его история почти как история цивилизации – нет своей государственности, разрознены между странами, нет единства, нет одной религии, нет одной веры, даже язык отличается. Вот что значит, когда народ не имеет государственности, народ без территории, а территория – это не просто земля, это еще и границы, в которых действует право. И есть территория – Антарктида, где нет ничего, где никто не живет. Важно и одно, и другое. Не может быть государственности, не может быть страны без людей и без территорий, на которой они живут, которую они могут защитить и считают своей, где они устанавливают свое право. Поэтому – национальная идея не летает в космосе, национальная идея – это люди на территории. Вот наша национальная идея», – продолжил Яременко.

По его словам, процесс урегулирования конфликта на Донбассе заключается не в федерализации Украины путем предоставления особого статуса Донецкой и Луганской областям или ОРДЛО*. «Процесс урегулирования предусматривает абсолютно иное – не то, что мы кому-то что-то отдадим, мы заберем свое. Никто ничего не получит, как в хорошем фильме – "дырку от бублика, а не Шарапова". Эта территория вернется в состав Украины, там будет восстановлено украинское правосудие, украинский закон», – подчеркнул нардеп.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера».

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТСН»

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