В «ДНР» мать уговорила 12-летнюю дочь совершить преступление

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) женщина вовлекла несовершеннолетнюю дочь в совершение преступления. Об этом сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

«39-летняя макеевчанка уговорила родную дочь совершить преступление. Девочка согласилась на это, так как родительница является для нее авторитетом. 12-летняя школьница украла у отца подруги банковскую карту с заработной платой и передала матери», – сообщают в «ДНР».

«В отношении нерадивой родительницы возбуждено уголовное дело… Женщине грозит до 6 лет лишения свободы», – добавляют в «МВД».

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