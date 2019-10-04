У Зеленского рассказали, как дадут Донбассу особый статус

Особый статус Донбассу будет предоставлен в рамках реформы децентрализации Украины. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, нардеп от фракции «Слуга народа» Богдан Яременко.
«Есть Минские договоренности, которые мы обязаны сегодня выполнять, где говорится об особых правах. И у нас есть понимание, как эти особые права предоставить, потому что мы хотим особые права предоставить всем украинцам. Мы пришли к власти не узурпировать ее, а поделиться с гражданами Украины», – сказал он.
«Этим путем шла и предыдущая власть – это децентрализация. Это предоставление больше полномочий не регионам, не областям, а местным громадам, людям, которые живут на [своей] земле. В этом мы попробуем убедить и Европейский Союз, наших посредников [Германию и Францию], и добиться того, чтобы Россия это восприняла – что любые особые права тех районов, которые возвращаются в состав Украины, они будут предоставлены на основе процесса децентрализации», – подчеркнул Яременко.
Нардеп также заявил, что новая власть планомерно двигается к урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе и возвращению неподконтрольных Украине территорий, но без сдачи национальных интересов.
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера».
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТСН»
Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!
Читайте также:
- Дырку от бублика, а не федерацию: У Зеленского назвали «красные линии» по Донбассу
- «Формула Штайнмайера» существует: Пристайко пояснил планы по Донбассу
- Никакой капитуляции: Зеленский обратился к украинцам по поводу «формулы Штайнмайера» (Видео)
- Аналитик пояснила, зачем Украина согласовала «формулу Штайнмайера»
- Донбасс может быть хуже Приднестровья: Мнение эксперта
- В Верховной Раде ждут пояснений по Донбассу от главы МИД и начальника Генштаба ВСУ
- Без плана «Б»: Лавров заявил, что компромисс по Донбассу уже есть
- «Формула Штайнмайера»: Лаврова насторожила реакция политиков в Киеве
- «Большая сделка»: Почему Путин спешит реализовать Минские соглашения
- Формула «Штайнмайера»: Выход, ловушка или пустышка?
- «Главы ДНР» и «ЛНР» заявили, что не отдадут контроль над границей с РФ
- «Формулу Штайнмайера» поддержали 18% украинцев, – опрос
- «Фейковый прогресс»: Евроэксперт сделал предостережение Украине о «формуле Штанмайера»
Комментарии