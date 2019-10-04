У Зеленского рассказали, как дадут Донбассу особый статус

Особый статус Донбассу будет предоставлен в рамках реформы децентрализации Украины. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, нардеп от фракции «Слуга народа» Богдан Яременко.

«Есть Минские договоренности, которые мы обязаны сегодня выполнять, где говорится об особых правах. И у нас есть понимание, как эти особые права предоставить, потому что мы хотим особые права предоставить всем украинцам. Мы пришли к власти не узурпировать ее, а поделиться с гражданами Украины», – сказал он.

«Этим путем шла и предыдущая власть – это децентрализация. Это предоставление больше полномочий не регионам, не областям, а местным громадам, людям, которые живут на [своей] земле. В этом мы попробуем убедить и Европейский Союз, наших посредников [Германию и Францию], и добиться того, чтобы Россия это восприняла – что любые особые права тех районов, которые возвращаются в состав Украины, они будут предоставлены на основе процесса децентрализации», – подчеркнул Яременко.

Нардеп также заявил, что новая власть планомерно двигается к урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе и возвращению неподконтрольных Украине территорий, но без сдачи национальных интересов.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТСН»

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