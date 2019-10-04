Ситуация в пунктах пропуска утром 4 октября: Проезда ожидали 240 авто

Сегодня утром, 4 октября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 3 октября линию разграничения через КПВВ пересекли 39,2 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 9010 человек и 1045 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8100 человек и 1395 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7560 человек и 1350 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2995 человек и 700 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11520 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 240 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 25/60;

КПВВ «Марьинка» – 0/60;

КПВВ «Новотроицкое» – 15/40;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Администратор»: «7:50. Горловка – Бахмут. Сегодня на 6-6:30 – машин 270-280, из них четверть бусов. Пеших – 300-350, но вереницей добавляется много».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

«SKV»: «8:17. На "Каргилле" общая – середина моста (в Украину)».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Сергей: «6:02. Еленовка. Между первым и вторым клозетом»;

Серегй: «6:42. Еленовка. Продвинулись машин на 20»;

Сергей: «7:01. Еленовка. Стоим на первом туалете за ментами, машин 70»;

Сергей: «8:51. Еленовка в Мариуполь между 1 и 2 туалетом. С 6:00 продвинулись до поворота на Докучаевск».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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