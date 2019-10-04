В Донецке возле оперного театра столкнулись легковые автомобили (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

ДТП произошло 3 октября на пр. Шевченко возле Донецкого «республиканского» академического театра оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко: столкнулись два легковых автомобиля.

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