В Донецке возле оперного театра столкнулись легковые автомобили (Фото)

В Донецке возле оперного театра столкнулись легковые автомобили (Фото)

ДН

04.10.19 09:49dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

ДТП произошло 3 октября на пр. Шевченко возле Донецкого «республиканского» академического театра оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко: столкнулись два легковых автомобиля.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также:

Комментарии