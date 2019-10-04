Разведение войск: Есть ли гарантии безопасности на Донбассе

Гарантий того, что в «серой зоне» на Донбассе после разведения войск от линии разграничения будет полностью обеспечена безопасность и будут выведены оттуда все незаконные вооруженные формирования, нет. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Нужно быть реалистами: мы можем обеспечить полный мир и порядок на нашей территории, если туда заходят наши войска, туда заходит наша полиция, наше государство в полном объеме. Это единственная 100% гарантия», – сказал он.

«Учитывая, что этого мы сейчас добиться не можем, мы вынуждены прибегать к дипломатии, которая всегда не дает никаких 100% гарантий», – заявил Пристайко.

Глава МИД Украины отметил, что люди в «серой зоне» продолжают жить под постоянной угрозой обстрелов, пока не разведены войска от линии соприкосновения. «Мы не увеличиваем "серую зону", мы позволяем людям не жить под обстрелами каждый день. Сейчас люди по обе стороны линии разграничения живут под постоянным риском, что в их дом попадет мина или снаряд. Прекратить обстрелы – это договоренность, которой мы достигли в 2014 году. Как нам этого достичь? Для этого нужно отвести вооружение, и начиная с этого момента начать двигаться дальше», – поясняет дипломат.

«Отводится сначала тяжелое вооружение. В "Минске" четко расписано, с какой даты, с какого времени, какие калибры и какое конкретно вооружение отводится, и на какую дистанцию. Только для того, чтобы прекратить стрелять друг в друга, чтоб не гибли наши солдаты, и не гибли наши гражданские. Это то, для чего делается разведение [войск]», – резюмировал Пристайко.

Ранее сообщалось, что разведение сил и средств в Петровском (Донецкая обл.) и Золотом (Луганская обл.) начнется 7 октября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично гарантирует безопасность жителям территорий, на которых будет отвод войск.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТСН»

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