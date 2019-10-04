Вблизи КПВВ «Станица Луганская» открыли временный мост (Фото)

Сегодня, 4 октября, в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи контрольно-пропускного пункта въезда / выезда (КПВВ). Об этом на своей странице в Facebook сообщает телеканал «UA: Донбасс».

Отмечается, что с утра по временному обходному мосту уже открыт проход для людей, пересекающих линию разграничения через КПВВ «Станица Луганская», а движение через разлом основного моста перекрыто. За порядком прохода наблюдают представители СЦКК и ОБСЕ.

Фото: ТК «UA: Донбасс»

Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. С 9 сентября украинская сторона вела подготовительные работы по строительству временного обходного моста. По нему люди будут пересекать линию разграничения, пока на основном мосту украинская сторона и представители «ЛНР» будут восстанавливать разрушенный пролет.

Также сообщалось, что за ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн.

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