Не волнуйтесь за свои рейтинги: Яценюк дал совет действующему правительству

Новое правительство должно представить «сильную экономическую повестку дня». Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк, выступая на Варшавском форуме по безопасности в четверг, 3 октября.

Политик обратился к представителям нового правительства: «Если вы хотите достичь экономического успеха – это прямо противоположно популизму. Не волнуйтесь за свои рейтинги. Это очень временная вещь, они растут и затем неизбежно падают. Вам нужно заниматься будущим – тем, что вы оставите, как уйдете из офиса».

Арсений Яценюк также отметил, что в современном мире единственное решение для преодоления вызовов – это мощное единство, как внутри ЕС, так и трансатлантическое.

«В современном мире единственное решение для преодоления вызовов – это мощное единство, как внутри ЕС, так и трансатлантическое. Мы должны иметь мужество решать проблемы, бороться с агрессором. И в случае Украины, и в глобальном смысле агрессор – это Российская Федерация и режим Путина», – подчеркнул Яценюк.

Он отметил, что мир сейчас предстал перед многочисленными вызовами: начиная от брекзита, противоречиями между ЕС и США, и заканчивая торговыми войнами, последствия которых Украина тоже чувствует.

«Для нас всех важно держаться на стороне добра, действовать смело и мудро», – сказал Арсений Яценюк.

Для ЕС и новых Европарламента и Еврокомиссии важно быть «очень амбициозными», подчеркнул лидер «Народного фронта»: «амбициозными в вопросе расширения ЕС, предоставлении Украине перспективы членства в Европейском. Это выигрыш для обеих сторон».

Обоюдной победой Арсений Яценюк назвал и то, чтобы НАТО сделало шаги, чтобы Украина стала членом Альянса.

«Должны ежедневно шаг за шагом двигаться к успеху Украины и успеху свободного мира. Чем сильнее свободный мир, тем слабее диктаторы, которые сидят в Кремле», – подчеркнул Яценюк.

Варшавский форум по безопасности – международная конференция, основанная в 2014 году, которая является местом дискуссии для президентов, премьер-министров, правительственных чиновников и высокопоставленных чиновников НАТО и ЕС. Ежегодно форум собирает более 1300 участников и более ста спикеров мирового уровня.

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