Сводка из зоны ООС за 3 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксирован 41 обстрел украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате обстрела со стороны НВФ один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью. Об этом сегодня, 4 октября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

вблизи Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Водяного и Павлополя – из стрелкового оружия;

вблизи Пищевика – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Авдеевки – из миномета калибром 120 мм и стрелкового оружия;

вблизи Песок – из миномета калибром 82 мм;

неподалеку Верхнеторецкого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Березового – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Каменки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Новогнатовки – из автоматического гранатомета;

неподалеку Марьинки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

неподалеку Луганского – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Крымского – из минометов калибром 120 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Новолуганского – из минометов калибром 82 мм и гранатометов различных систем;

вблизи Орехово – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку от Пивденного – из миномета калибром 120 мм, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Троицкого – из миномета калибром 82 мм;

вблизи Зайцево и хутора Вольный (Золотое-4) – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Попасной – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Павлополя – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершал обстрелы позиций Объединенных сил:

в районе Зайцево – из миномета калибром 82 мм;

неподалеку Крымского – из вооружения БМП и стрелкового оружия.

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие сутки 14 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 143 единицы. Обстрелам подверглись Докучаевск; поселки Александровка и Старомихайловка на окраинах Донецка; поселки Минеральное и Крутая Балка вблизи Ясиноватой; горловские поселки Зайцево и Широкая Балка; села Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.) и Саханка. При обстрелах применялись вооружение БТР/БМП, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

Также в «ДНР» уверяют, что «в результате обстрелов на западе Донецка был ранен мирный житель, обесточены 2 населенных пункта – поселок Зайцево под Горловкой и село Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.). Также были повреждены 4 дома в Донецке и поселке Широкая Балка (Горловка – ред.)».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы сел Сокольники и Пришиб. Огонь велся из вооружения БМП и автоматических станковых гранатометов (АГС)».

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