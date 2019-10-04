Мы – не наивные: Зачем у Зеленского хотят переговоров с Путиным о Донбассе

Разведение войск от линии разграничения на Донбассе – один из малых шагов для достижения мира и «лакмусовая бумажка» в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, нардеп от фракции «Слуга народа» Богдан Яременко.
«Мы не наивные дети, мы прекрасно читали Минские договоренности, все тексты знаем и понимаем, что происходит. Нам 5 лет та [российская] сторона рассказывает: Говорите с "ЛНР" и "ДНР", ведите с ними переговоры. Мы – не наивные, мы понимаем, что виновен в том, что происходит, и может это остановить только Путин, и мы хотим переговоров с ним», – сказал он.
«Эти маленькие шаги, которые решаются только при его непосредственном участии, и есть для нас показатель. Он готов идти дальше, мы можем ему поверить? Это маленькие "лакмусовые бумажки". За каждым этим шагом мы убеждаемся, мы можем следующий сделать или нет. Вот и все», – подчеркнул Яременко.
По его словам, у Путина есть хорошая мотивация для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. «Он не изменится ни на грамм, но он – рациональный политик, он также заботится об интересах своей страны. Он видит, что международные санкции обходятся ему очень дорого. Он не может развивать свою страну, он не имеет доступа к ресурсам. Он не может даже развивать жизненно важную сферу – энергетическую, поскольку нет доступа к технологиям. Для него очень дорого обходится содержать наши оккупированные территории. Если бы у него не было мотивов говорить о возвращении Донбасса, он бы и не говорил. То, что он пошел на этот разговор, давайте используем это», – поясняет нардеп.
«Мы не кидаемся в воду, не проверив глубину. Мы идем маленькими шагами вперед, которые позволяют нам остановиться в любую секунду, и нас никто не обманет», – добавил Яременко.
Нардеп также заявил, что новая власть планомерно двигается к урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе и возвращению неподконтрольных Украине территорий, но без сдачи национальных интересов.
Ранее сообщалось, что разведение сил и средств в Петровском (Донецкая обл.) и Золотом (Луганская обл.) начнется 7 октября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично гарантирует безопасность жителям территорий, на которых будет отвод войск.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТСН»
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