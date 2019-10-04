В «ДНР» в двух шахтах отключились вентиляторы, горняков экстренно выводили на поверхность

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области горняков двух шахт эвакуировали на поверхность из-за остановки вентиляционных систем, которая произошла вследствие отключения электричества. Об этом сегодня, 4 октября, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

Как сообщают в «ДНР», 3 октября в Кировском (после переименования – Крестовка) на шахте «Комсомолец Донбасса» произошло общее отключение электроэнергии, остановка вентиляторов главного проветривания, была обесточена промплощадка шахты. В горных выработках находилось 359 человек. Помощь людям, выходящим из шахты, оказывали сотрудники «МЧС».

В тот же день вечером вентиляция была запущена в работу, шахта работает в штатном режиме.

Кроме того, 3 октября в Ждановке на шахте «Ждановская» также произошло общешахтное отключение электроэнергии, остановка вентиляторов главного проветривания, была обесточена промплощадка шахты. В горных выработках находился 61 человек.

«Горноспасатели 2 ГВГСО оказывали помощь людям, выходящим из шахты. В 20:00 ВГП запущены в работу, шахта работает в штатном режиме», – уверяют в «республике».

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