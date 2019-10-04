Под Львовом совершил аварийную посадку самолет (Фото)

Сегодня утром, 4 октября, под Львовом совершил аварийную посадку транспортный самолет. На борту воздушного судна находилось 8 человек, из них 7 членов экипажа и один человек, сопровождавшей груз. В результате падения самолета 3 человека погибли. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«4 октября в 7:10 в ГСЧС поступила информация, что при заходе на посадку на расстоянии 13,7 км до международного аэропорта "Львов" исчез с радара транспортный самолет Ан-12. По состоянию на 7:29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку. По состоянию на 7:46 самолет Ан-12 найден на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы. Горения не наблюдается. Проводится высвобождение экипажа из поврежденного самолета», – сообщили в ГСЧС.

«По состоянию на 9.00 установлено, что на борту находилось 8 человек, из них 7 членов экипажа и один человек, сопровождавшей груз. В результате падения самолета 3 человека погибли, 3 человека пострадали, судьба 2 человек неизвестна. Аварийно-спасательные работы продолжаются. По состоянию на 09:20 подразделениями ГСЧС деблокирован один члена экипажа и передан работникам "скорой медицинской помощи". По состоянию на 9:30 подразделениями ГСЧС деблокирован второй член экипажа и передан работникам "скорой медицинской помощи". Начата разгрузка груза. По состоянию на 10:00 подразделениями ГСЧС деблокирован третий члена экипажа и передан работникам "скорой медицинской помощи"», – проинформировали в пресс-службе.

От ГСЧС к ликвидации аварии привлечен 41 человек личного состава и 7 единиц техники.

На месте происшествия работает оперативная группа ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

Фото: ГСЧС Украины

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!