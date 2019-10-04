У Зеленского допускают контроль ОБСЕ над границей на Донбассе

Украинская сторона в Нормандском формате готова обсуждать восстановление контроля над государственной границей в ОРДЛО* с участием миссии ОБСЕ. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, отвечая на вопрос народного депутата Украины Юлии Тимошенко.

Вопрос Юлии Тимошенко звучал так: «Если то, что публично пообещал президент [не будет сделано]: не будет восстановлен украинский контроль над границей, не будет демилитаризована территория – допустит ли тогда президент проведение местных выборов на оккупированной территории?».

На что глава МИД Украины ответил, что такой вопрос нужно задать президенту, и пояснил нюансы переговоров, которые готовятся провести в Нормандском формате.

«Это наши требования к этим переговорам. Приведу пример, чтобы не быть голословным: если мы не можем обеспечить полный контроль нашими силами, можем ли мы согласиться на то, что сначала выход на границу будет осуществлен миссией ОБСЕ, а потом украинскими силами? Это и есть эта граница переговоров, для этого едут переговариваться. Если мы определяем линии, которые не можем убрать и они являются железобетонными, тогда никто не приезжает, и никто в переговорах участия не принимает», – заявил Пристайко.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера».

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТСН»

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