Сверить часы: Лукашенко прибыл в Житомир на встречу с Зеленским

Беларусь всегда будет надежным сторонником и партнером Украины. Как сообщают «Донецкие новости», об этом сегодня, 4 октября, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Житомире.

«Многие будут писать, что мы с вами познакомились. Ничего подобного, мы с вами знакомы очень давно, правда, заочно, а сегодня мы в живую встречаемся здесь и с глазу на глаз для того, чтобы еще раз "сверить наши часы", пройтись по повестке дня наших отношений и договориться», – сказал Лукашенко, обращаясь к Зеленскому.

Президент Беларуси отметил, что убежден, что все, о чем президенты двух стран договорятся, будет исполняться.

«Нам история предоставила такой шанс: договорившись, исполнить во благо наших народов. Я хочу вас заверить, что мы свято будем выполнять наши договоренности. У нас не только прагматичная основа взаимодействия с Украинским государством и народом Украины. Это глубокая, большая идеология, основанная на той истории, которую мы с вами пережили, и сейчас нам не просто. Все проблемы, которые есть у вас и у нас, мы переживаем вместе», – заявил Лукашенко.

Напомним, 4 октября президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко примут участие во Втором форуме регионов Украины и Беларуси, который проходит в Житомире. В Офисе президента Украины отметили, что во время запланированных переговоров глав государств будет обсужден широкий круг актуальных вопросов украинского-белорусского сотрудничества. Кроме того, в рамках форума планируется подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве между регионами Украины и Беларуси.

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