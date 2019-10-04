Количество поступающих через центры «Донбасс-Украина» увеличилось почти вдвое, – министр

За 4 года количество поступающих через образовательные центры «Донбасс-Украина» увеличилось почти вдвое. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 октября, во время пресс-конференции по результатам вступительной кампании через образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина» рассказала министр образования и науки Украины Анна Новосад.

По ее словам, в этом году, как и во время вступительных кампаний 2017, 2018 годов, работали 40 образовательных центров «Донбасс-Украина» и 35 образовательных центров «Крым-Украина». «Мы наблюдаем постоянное увеличение количества детей, которые поступают в наши вузы как через центры "Донбасс-Украина", так и через центры "Крым-Украина"», – сказала министр.

«За 4 года количество поступающих через образовательные центры "Донбасс-Украина" увеличилось почти двое. В 2016 году это было 855 человек, в 2017 – уже 1346, а по состоянию на этот год, 2019 год, мы фиксируем цифру в 1600 человек, которые вступили через центры "Донбасс-Украина"», – добавила она.

По словам министра, количество поступающих через образовательные центры «Крым-Украина» растет немного медленнее.

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