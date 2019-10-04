На Луганщине полицейские разыскали двух несовершеннолетних

На Луганщине полицейские в течение суток разыскали двух несовершеннолетних, которые ушли из дома и не вернулись. Об этом сегодня, 4 октября, сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Так, в Лисичанске поздно вечером в полицию обратилась местная жительница с заявлением о том, что ее 11-летний сын примерно 5 часов назад вышел от бабушки, и до сих пор не пришел домой.

«Уже через 15 минут после получения сообщения бойцы батальона "СКИФ" ГУНП в Запорожской области обнаружили парня возле одного из супермаркетов города, где несовершеннолетний катался на самокате. Парень объяснил полицейским, что он загулялся и не следил за временем. После проведения разъяснительной беседы парня передали родителям, жертвой преступления он не стал. Мать парня выразила благодарность полицейским за возвращение сына», – сообщили в пресс-службе.

А в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что после конфликта с матерью ушла из дома и уже в течение двух часов не возвращается его 16-летняя дочь.

«На место происшествия немедленно выехали сотрудники следственно-оперативной группы местного отдела полиции. На поиски девушки был ориентирован личный состав отдела, патрульные наряды и приданные силы. Меньше чем за час поисков полицейские нашли девушку на соседней улице, где живет ее бабушка, и вернули родителям», – сообщили в полиции.

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