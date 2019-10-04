У Зеленского пояснили, когда появится законопроект об особом статусе Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что законопроект об особом статусе Донбасса должен быть новым, а он может быть подготовлен только после встречи лидеров стран-участниц Нормандского формата. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, нардеп от фракции «Слуга народа» Богдан Яременко.
«Я не могу отвечать за фракцию, поскольку этот законопроект на фракции еще не обсуждался, его нет, и его не может быть, потому что президент еще не провел переговоры. Объяснять россиянам, что мы обязательно примем этот закон, чем бы не закончились переговоры, я не буду», – сказал он.
«Не будет результатов переговоров – мы просто не начнем работу над этим законом. Если переговоры нашего президента в Нормандском формате будут успешными, они дадут основания нам переходить к следующему шагу – к формированию законодательной базы о мирном процессе. Мы начнем работать над этими законами, мы будем их делать. Все зависит от того, когда состоится встреча в Нормандском формате», – заявил Яременко.
Нардеп также уверяет, что особый статус Донбассу будет предоставлен в рамках реформы децентрализации Украины.
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера».
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТСН»
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