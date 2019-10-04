В Минобразования рассказали, как защищают абитуриентов из неподконтрольного Донбасса

Для защиты потенциальных поступающих из неподконтрольных украинским властям частей Донбасса и Крыма в украинские вузы разработан ряд мер безопасности. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 октября, во время пресс-конференции по результатам вступительной кампании через образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина» рассказала министр образования и науки Украины Анна Новосад.

По ее словам, поступление детей из неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса и аннексированного Крыма – это всегда сопротивление и препятствия со стороны «властей» на тех территориях.

Это также приводит к тому, что количество детей, которые поступают получать украинское образование, не является большим, несмотря на фиксируемое увеличение. «Именно поэтому у нас есть ряд мер безопасности, организованных с целью защиты потенциальных поступающих», – сообщила Новосад.

«К таким мерам относятся, к примеру, обязательное шифрование всех личных данных поступающих, в приказах о зачислении их имена шифруются», – объяснила министр.

Также информация о поступлении публикуется уже после того, как человек поступил в вуз.

Напомним, количество поступающих через центры «Донбасс-Украина» увеличилось почти вдвое.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: