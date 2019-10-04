В Константивке на улице стреляли в мужчину

Правоохранители Константиновки (Донецкая обл.) задержали подозреваемого в нанесении огнестрельного ранения мужчине. Об этом сегодня, 4 октября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что происшествие произошло в четверг, 3 октября, возле одного из магазинов города. Выяснилось, что причиной происшествия стал конфликт между группой мужчин.

«В ходе ссоры ранее судимый 26-летний участник инцендента стал угрожать пистолетом под патрон Флобера и выстрелил в одного из своих оппонентов. В результате 29-летний пострадавший с ранением правой голени и грудной клетки слева был госпитализирован», – рассказали в полиции.

Стрелявший мужчина скрылся с места происшествия и уже через несколько часов его задержали полицейские.

Следственным отделом Константиновского отделения полиции объявлено подозрение по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

В порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины мужчина задержан. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

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