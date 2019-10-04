Экс-глава МИД Польши назвал формат для решения конфликта России и Украины

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что для урегулирования конфликта на Донбассе и деоккупации Крыма необходим формат переговоров с участием Украины, России, США и Европейского Союза. Такое мнение он высказал в интервью «Сегодня» на Варшавском форуме по безопасности.

Он считает, что Женевский формат больше всего подходит для разрешения российско-украинского кризиса.

«Думаю, проблема Крыма и Донбасса, и война, которую Россия ведет против Украины – это высокий приоритет для Евросоюза и стран-членов ЕС, таких, как Польша. Потому что Россия и Украина – соседи Польши. И это проблема всего Евросоюза, высокого представителя ЕС по иностранным делам плюс Соединенных Штатов. Должен вам сказать, что мне больше нравился Женевский формат, который включал ЕС, США Украину и Россию. Именно такой формат, как мне кажется, включает всех игроков этого конфликта», – сказал Сикорский.

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