Опция открыта: У Зеленского не исключают миротворцев на Донбассе

Украинская сторона не исключает привлечение миротворцев ООН для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«На сегодняшний день мы оставляем эту опцию открытой. Мы сейчас пытаемся решить вопрос мира путем переговоров в рамках "нормандской четверки". Если эти переговоры не дадут результата, один из вариантов решений – это миротворческая миссия», – сказал он.

«Миротворческая миссия – это не совсем правильный перевод. В мире принята форма – "миссия по поддержанию мира". То есть мир сначала должен быть достигнут, и только потом он поддерживается. Никто за нас не собирается этого мира достигать. Мы должны добиться его сами, только тогда ООН может подключиться, чтобы поддерживать состояние отсутствия войны», – пояснил Пристайко.

Глава МИД Украины также заявил, что украинская сторона в Нормандском формате готова обсуждать восстановление контроля над государственной границей на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса с участием миссии ОБСЕ.

Напомним, 1 октября украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «ТСН»

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