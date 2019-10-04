В Святогорске приступили к обустройству спортивного парка (Видео)

В Святогорске (Донецкая обл.) приступили к обустройству спортивного парка, где будет размещена Олимпийская база. Об этом сегодня, 4 октября, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

«Сделали первый шаг к обустройству в Святогорске спортивного парка, где будет размещена Олимпийская база. Спасибо депутатам Святогорского городского совета, которые дали разрешение на проведение землеустройства. Вчера эти работы начались: проводится обследование участка, определяются границы», – написал он.

«Затем проект пройдет экспертизу в Киеве. После экспертов свое слово снова скажут местные депутаты – именно они должны утвердить план застройки, и тогда ДонОГА уже сможет приступить к работе. Надеюсь на совместное конструктивное сотрудничество с местной громадой, ведь Святогорск достоен иметь современный спортивный объект европейского уровня», – добавил Кириленко.

Он также опубликовал видео проекта Олимпийской базы в Святогорске:

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