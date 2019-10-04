В «ДНР» мужчину обвинили в подрыве моста и посадили на 18 лет в тюрьму

«Верховный суд ДНР» приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы «за подрыв моста». Об этом сегодня, 4 октября, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры».

«Судом установлено, что мужчина, пройдя обучение и приобретя знания и практические навыки военнослужащего, в составе 1-й Отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины прибыл на временно оккупированную территорию ДНР, где принимал участие в боевых действиях», – уверяют в «ДНР».

«Так, командир экипажа танка Т-64Б первого танкового батальона, действуя совместно и согласованно с экипажами танков Вооруженных сил Украины… произвел уничтожение моста автодороги "Донецк – Авдеевка" путем подрыва находящихся под мостом боеприпасов», – добавляют в «республике».

В «ДНР» также сообщают, что «приговором суда» мужчина, который, как утверждается, является военнослужащим ВСУ, приговорен к 18 годам лишения свободы.

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