Необходимо провести аудит вузов-переселенцев, – министр

В Минобразования намерены провести аудит вузов, перемещенных из неподконтрольных украинским властям территорий. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 4 октября, во время пресс-конференции по результатам вступительной кампании через образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина» рассказала министр образования и науки Украины Анна Новосад.
По словам Новосад, в Минобразования пересмотрят распределение бюджетных средств на высшее образование. «Мы хотим ввести новый подход к высшему образованию, ввести формульное распределение средств госбюджета, которые идут на высшее образование», – сказала она.
Пока что отдельной программы для вузов-переселенцев не предусмотрено, но министр пообещала, что специфические условия, в которых пребывают перемещенные вузы, обязательно учтут при разработке формулы.
Также будет проведен аудит сети вузов-переселенцев. По ее словам, прошло 5 лет с того времени, как началось перемещение высших учебных заведений. «И мы можем констатировать, что не во всех этих учреждениях достаточно хорошее качество образования», – заявила министр.
«Поэтому, возможно, пришло время подумать, какие из них мы можем объединить, например, ради того, чтобы качество образования там возросло», – добавила она.
Поэтому, по словам министра, дополнительно к пересмотру финансирования, необходимо пересмотреть и сеть вузов-переселенцев.
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