Виновнику ДТП под Марьинкой, в котором погибли 6 человек, вынесен приговор

На Донетчине в Марьинском районном суде вынесли приговор виновнику ДТП, в результате которого на подъезде к КПВВ «Марьинка» погибли 6 человек. Об этом сегодня, 4 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, мужчина обвинялся в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

«Виновнику ДТП назначено наказание – 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года», – говорится в сообщении.

Напомним, 5 февраля 39-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti, двигаясь по автодороге Донецк – Запорожье со стороны г. Донецка в направлении г. Курахово, пошел на обгон, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos. Позже в полиции сообщили подробности смертельного ДТП вблизи КПВВ «Марьинка». В ДТП погибли 5 пенсионеров и водитель Daewoo Lanos. Еще два человека два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести, тогда как сам водитель Chevrolet Lacetti почти не пострадал.

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