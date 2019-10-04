Крушение самолета под Львовом: Полиция начала расследование

По факту аварийной посадки самолета на Львовщине полицейские открыли уголовное производство. Об этом сегодня, 4 октября, сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

«Предварительно установлено, что вследствие аварийной посадки самолета АН-12 пять человек погибли, еще трое с телесными повреждениями доставлены в больницу. Правоохранители устанавливают личности погибших и травмированных, а также обстоятельства происшествия», – сообщили в полиции.

По факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок до десяти лет.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники других подразделений полиции Львовщины.

Напомним, сегодня, 4 октября, около 7:10 при заходе на посадку исчез с радара транспортный самолет Ан-12. Через двадцать минут один из членов экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет совершил аварийную посадку. В 7:46 самолет Ан-12 был обнаружен на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта «Львов» имени Даниила Галицкого в Пустомытовском районе.

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