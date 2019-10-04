Воевал против ВСУ: На Луганщине осужден участник НВФ «ЛНР»

В Лисичанске (Луганская обл.) к 8 годам лишения свободы без конфискации имущества приговорен участник незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР». Об этом сегодня, 4 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, по факту участия в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины) осужден житель г. Днепр.

«В августе 2014 года гражданин Украины добровольно вступил в ряды незаконного вооруженного формирования "Призрак", которое в дальнейшем вошло в "4-ю мотострелковую бригаду 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР"», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в суде доказано, что мужчина в составе НВФ воевал против украинских военных на Донбассе в районе населенных пунктов Желобок и Сокольники, а также в Дебальцево.

«Во время несения "службы" в должностные обязанности боевика входило: боевое дежурство и наблюдение за позициями военнослужащих ВСУ, применение штатного стрелкового и артиллерийского оружия при боевых столкновениях с ВСУ», – сообщили в прокуратуре.

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