Законопроект об особом статусе Донбасса намерены готовить после согласования позиций с Россией

Подготовкой законопроекта об особом статусе ОРДЛО* займется парламент при содействии Офиса президента, но это будет согласованная с Россией позиция. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, народный депутат от фракции «Слуга народа» Богдан Яременко, передает «Интерфакс-Украина».

«Готовить [законопроект] будет Верховная Рада Украины. Нет никаких сомнений, что окружение президента, его советники, сотрудники Офиса президента будут задействованы в этой работе, поскольку они являются участниками переговоров с РФ, являются носителями знаний о том, какие условия очерчены, и с посредниками международными, и Российской Федерацией как государством, которое может диктовать нам условия, поскольку его войска находятся на нашей территории. Речь идет о консультационных услугах, о предоставлении предложений… Решающее слово – за Верховной Радой», – заявил Яременко.

«Это будет решение Верховной Рады, но это будет согласованная с Россией позиция. И наши попытки вынести этот вопрос (об особом статусе Донбасса, – прим. ред.) на референдум теоретически могут быть восприняты Россией как попытка Украины не выполнять свои обязательства, и это может сорвать мирные договоренности. Мы должны учитывать и такую возможную реакцию России», – сказал нардеп.

При этом ранее Яременко уверял, что особый статус Донбассу будет предоставлен в рамках реформы децентрализации Украины, а работать над таким законопроектом начнут только после переговоров в Нормандском формате.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера».

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

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