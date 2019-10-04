На неподконтрольный Донбасс запретили ввоз свинины, ветпрепаратов и кормов для животных

На временно неподконтрольной Украине территории Донецкой области «ДНР» запретила ввоз всех видов мяса домашних и диких свиней, ветпрепаратов, медикаментов и кормов для животных из подконтрольной Украине территории. Об этом говорится в «приказе главного инспектора ветеринарной медицины ДНР», сообщают местные интернет-ресурсы.

Отмечается, что запрет вводится в связи с напряженной эпизоотической ситуацией на подконтрольной Украине территории по африканской чуме свиней.

«Запрещается ввоз на территорию донецкой народной республики из Украины, домашних и диких свиней, сырого мяса домашних и диких свиней, всех видов мясных продуктов, полученных от домашних и диких свиней, ветеринарных препаратов, медикаментов, кормовых добавок, премиксов, кормов для животных», – говорится в сообщении.

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