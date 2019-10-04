Привлекает летучих мышей: В Донецке зацвел необычный кактус (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке в Донецком ботаническом саду зацвел гилоцереус. Тропический цветок распустил свои бутоны в одной из оранжерей сада. Цвести он будет всего несколько дней. Об этом говорится в сюжете «республиканского» телеканала.

Необычный кактус-лиана отличается быстрыми темпами роста, огромными бутонами и коротким ярким цветением. Гилоцериус вызывает особый интерес как у специалистов-ботаников, так и у посетителей ботанического сада, некоторые люди приезжают специально, чтобы посмотреть на цветущее растение.

Размеры гилоцереуса впечатляют. Сейчас на нем множество бутонов, каждый из которых раскрывается поздно вечером, и остается открытым только до 9:00-10:00. И то – преимущественно в пасмурную погоду.

Второе название растения – «Царица ночи». Гилоцереус привлекает летучих мышей: именно они опыляют кактус.

Интересно и строение бутона. Он устроен таким образом, чтобы в дождливый сезон защитить пыльцу от намокания. Лепестки цветка – двух типов. Внутренние – обычные, а наружные – более жесткие и плотные, они выполняют защитную функцию. Когда бутон начинает раскрываться и внезапно начинает идти дождь, то цветок очень быстро закрывается.

Черенок необычного растения привезли в Донецк из ботанического сада Таллина (Эстония) в 1978 году. С тех пор он ежегодно радует посетителей своим цветением, которое длится всего несколько дней.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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